O governador de Nova York, Andrew Cuomo, negou contundentemente nesta terça-feira as conclusões divulgadas pela Procuradoria-Geral do estado em relatório que aponta que o político assediou sexualmente várias mulheres, a maioria funcionárias e ex-funcionárias do governo, entre 2013 e 2020.

"Quero que saibam diretamente de mim que nunca toquei em nenhuma mulher de maneira inapropriada nem me insinuei sexualmente", comentou o governador em mensagem televisionada duas horas após a divulgação dos resultados da investigação, que levou a uma onda de pedidos para que Cuomo renuncie ao cargo.