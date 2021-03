O escritório do governador de Nova York, Andrew Cuomo, liberou nesta segunda-feira a procuradora-geral do estado, Letitia James, para investigar as acusações de assédio sexual feita por duas mulheres contra o político democrata.

Letitia anunciou que recebeu uma carta oficial dando à sua equipe a autoridade para avançar com uma investigação independente. "Esta não é uma responsabilidade que levaremos de qualquer jeito, pois as alegações de assédio sexual devem ser sempre levadas a sério. Como indicado na carta, ao final da revisão, as conclusões serão divulgadas em um relatório público", afirmou a procuradora em comunicado