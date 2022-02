O governador da região de Rostov, na Rússia, Vasili Golubev, fez pedido ao presidente do país, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, diante da saída em massa de habitantes do leste da Ucrânia, após as evacuações anunciadas mais cedo pelas autoridades separatistas de Donbas, segundo revelou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Como resposta, Putin ordenou o ministro de Situações de Emergências, Aleksand Chuprian, a viajar para Rostov, que fica na fronteira leste com a Ucrânia, para supervisionar as condições do alojamento dos refugiados, conforme detalhou o representante da presidência russa, indicou a agência de notícias "Interfax".