A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou nesta segunda-feira um plano para tornar o estado um "refúgio seguro" para as mulheres que solicitarem um aborto nos Estados Unidos, após a aprovação de uma polêmica lei que restringe os direitos reprodutivos no Texas.

A democrata Hochul descreveu publicamente a lei antiaborto do Texas como "grotescamente injusta", em evento no Central Park, onde apresentou uma campanha de informação para que as mulheres "conheçam seus direitos e proteções legais" e que também será dirigida aos provedores de serviços sanitários.