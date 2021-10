6 out 2021

EFE Caracas 6 out 2021

A governadora do estado venezuelano de Táchira - que faz fronteira com a Colômbia -, Laidy Gómez. EFE/Arquivo

A governadora do estado venezuelano de Táchira - que faz fronteira com a Colômbia -, Laidy Gómez, denunciou nesta terça-feira que a fronteira com o país vizinho continua fechada, embora o governo tenha anunciado na véspera a abertura da passagem para o trânsito comercial.

"Só há passagem para casos humanitários determinados a critério dos oficiais da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar) em serviço na ponte", disse Gómez no Twitter.