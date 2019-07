O governo do Afeganistão anunciou nesta quarta-feira a formação de uma equipe de 15 membros que negociará um eventual acordo de paz diretamente com os talibãs, um processo que segundo os insurgentes não começará até que seja negociada com os Estados Unidos a retirada das tropas internacionais do território afegão.

O Vice-Ministério para a Paz informou em comunicado que, "após consultas e deliberações" tanto no governo como entre diferentes setores influentes da sociedade afegã, foi formada "uma delegação de 15 membros para negociar a paz".