O governo do Afeganistão anunciou neste sábado que começará em duas semanas conversas de paz com os talibãs, que negociam neste momento com os Estados Unidos, mas se negaram a falar com as autoridades de Cabul até agora por considerá-las ilegítimas.

"As negociações frente a frente entre o governo do Afeganistão e os talibãs começarão em duas semanas", informou em comunicado o Vice Ministério para a Paz afegão.