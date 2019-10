21 out 2019

EFE Santiago 21 out 2019

O ministro do Interior do Chile, Andrés Chadwick, afirmou neste domingo que o país enfrenta uma escalada de "violência organizada" para prejudicar a convivência da população com distúrbios que até o momento deixaram pelo menos sete mortos e mais de 150 detidos.

"Não vamos nos enganar, estamos diante de uma escalada real, sem dúvida organizada, para causar sérios danos ao nosso país e à vida de todos os cidadãos", disse Chadwick a jornalistas.