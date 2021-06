A presidente do Conselho de Ministros, Violeta Bermúdez. EFE/Arquivo

O governo do Peru vai esperar a decisão final do Júri Nacional de Eleições (JNE) sobre o resultado do segundo turno antes de responder ao pedido de auditoria internacional feito pela candidata presidencial Keiko Fujimori.

A presidente do Conselho de Ministros, Violeta Bermúdez, declarou à emissora "RPP Noticias" que "é preciso esperar a decisão deste órgão constitucional autônomo, ainda mais quando as partes estão levantando controvérsias nesta instância".