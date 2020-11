O governo da Alemanha propôs ao presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, a data de 26 de setembro de 2021 para a realização das próximas eleições gerais, as primeiras nas quais Angela Merkel não concorrerá desde 2005.

A vice-porta-voz do governo, Martina Fietz, anunciou nesta quarta-feira a proposta, que foi idealizada em consenso com os poderes regionais pelo ministro do Interior, Horst Seehofer, para evitar eventuais problemas con calendários de férias e feriados nas diferentes partes do país.