O Senado argentino se preparou nesta sexta-feira para aprovar a lei de emergência pública, um amplo pacote de medidas e impostos com os quais o novo governo do peronista Alberto Fernández tenta enfrentar a crise social e econômica atravessada pelo país.

A lei deve ser aprovada por dois terços da Câmara Alta, uma vez que não foi previamente discutida em comissão. Com isso, a "Frente de Todos", de Fernández, é obrigada a negociar com setores da oposição para ter os votos necessários para sancionar a "megalei", considerado chave pela nova Administração para deter a recessão.

A sessão extraordinária representou a estreia da ex-presidente Cristina Kirchiner, atual vice-presidente do país, como chefe do Senado e começou depois que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de madrugada, depois de mais de 15 horas de debate.

O Projeto de Lei de Reativação Solidária e Produtiva declara a emergência em matéria econômica, financeira, fiscal, administrativa, social, tarifária, energética, sanitária e social, e delega poderes especiais ao Executivo até 31 de dezembro de 2020.

O senador Carlos Caserio, do partido governista, disse no debate que a regulamentação permitirá colocar a Argentina em movimento. "Porque a situação é realmente grave", alertou.

"A emergência é o caminho para sair rapidamente deste problema", completou o legislador, que preside a Comissão de Orçamento e Finanças e pediu à oposição que aprovasse o texto.

A lei prevê, entre outros pontos, o congelamento por 180 dias das taxas de serviço público para revisão e a suspensão do ajustamento das aposentadorias para reformular o sistema de pensões.

A iniciativa é muito ampla, e entre seus outros pontos de destaque estão a criação e aumento de alguns impostos, uma questão chave na resolução dos desequilíbrios fiscais do país, e as questões da dívida pública, outro dos problemas prementes a serem resolvidos no curto prazo.

O texto inclui a criação de um imposto chamado "país" - um imposto para uma Argentina inclusiva e solidária, segundo o governo -, que tributará com uma taxa de 30% a aquisição de moeda estrangeira para entesouramento, a compra de bilhetes e pacotes turísticos em dólares para viajar para o exterior e as despesas feitas em moeda estrangeira dentro e fora do país.

Além disso, o Executivo pretende aumentar outros impostos e direitos sobre as exportações de produtos agrícolas, que podem ser aumentados até 33% no caso da soja, o principal cultivo no país vizinho.

A lei entrará em vigor assim que aprovada pelo Senado e depois promulgada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial. EFE

