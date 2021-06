A covid-19 não dá trégua na Argentina, onde já provocou mais de 93 mil mortes e aumenta a polêmica após o governo ter decidido que apenas um máximo de 600 passageiros por dia poderão entrar no país por via aérea, o que gerou forte incômodo entre as companhias aéreas e nos argentinos que ficaram retidos no exterior.

A redução de 70% na cota de pessoas que podem entrar no país está em vigor até 9 de julho, embora não haja certeza se será revertida até lá. Além disso, as fronteiras permanecem fechadas ao turismo estrangeiro e os voos provenientes de Brasil, Reino Unido, Chile, Índia, países africanos e Turquia ainda estão suspensos.