O ministro dos Esportes e do Turismo da Argentina, Matías Lammens, admitiu que o retorno do futebol está no fim da fila de prioridades no país, que está em estado de confinamento obrigatório desde o dia 20 de março, como medida para evitar a propagação do novo coronavírus.

"O futebol é uma das últimas coisas que serão liberadas. É difícil fazer prognóstico preciso, mas estimo que vamos passar todo abril e maio sem futebol", admitiu o integrante do governo, em entrevista à emissora local "A24".

Nesta sexta-feira, será completado um mês que as competições foram suspensas no país, por causa do novo coronavírus, após anúncio feito pelo próprio Ministério dos Esportes e do Turismo.

Os clubes da primeira divisão, que já tinham encerrado campeonato vencido pelo Boca Juniors, começavam a participação na Copa da Superliga, competição criada para ocupar o fim da temporada do futebol argentino.

Na semana passada, o governo da Argentina anunciou medidas de ajuda aos clubes, para evitar complicações financeiras graves decorrentes da paralisação das competições.

Entre elas, está o adiamento ou a redução de até 95% do pagamento das contribuições patronais para empregadores que não tenham mais do que 60 funcionários; compensação salarial para as entidades com mais de 100 empregados; e a possibilidade de acessar o Programa de Recuperação Produtiva, para evitar demissões.