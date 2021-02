A Argentina reduziu em 50%, a partir deste mês, o número de voos com o Brasil, mas considera que neste momento não pode fechar as fronteiras devido ao número de turistas argentinos no país, mas diante do surgimento de novas cepas da Covid-19, informou nesta quinta-feira que não descarta tomar novas medidas.

"É um país para se observar", disse a diretora nacional de Migração, Florencia Carignano, à rádio "El Uncover", sobre o Brasil, referindo-se às novas cepas brasileiras, descobertas em Manaus e na fronteira entre Uruguai e Brasil.