O governo da Argentina publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial a regulamentação da Lei 27.605, que estabelece a criação de um imposto "solidário e extraordinário" sobre grandes fortunas, com o objetivo de aliviar os efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus.

A legislação que entra em vigor hoje, aprovada pelo Senado argentino em 4 de dezembro e promulgada pelo governo em 18 de dezembro, determina um pagamento único referente a entre 2% e 3,5% do patrimônio das pessoas físicas que declararam mais de 200 milhões de pesos (US$ 2,29 milhões pelo câmbio oficial) em bens.