A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, denunciou nesta quarta-feira que a China está tentando exercer uma enorme "influência maligna" na organização e disse que o governo de Joe Biden pretende combatê-la.

"Eles (China) exercem enorme influência sobre as Nações Unidas, e é uma influência maligna, uma influência que promove uma visão autoritária do multilateralismo, e temos que combatê-la a cada passo", declarou Thomas-Greenfield em pronunciamento ao Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano.