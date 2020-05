O governo Reino Unido deu sinal verde nesta segunda-feira para a retomada do esporte de alto nível a partir de 1º de junho, o que abre o caminho, entre outros, para o Campeonato Inglês masculino de futebol, uma das competições mais ricas do planeta.

A Premier League, que organiza o torneio, já havia convocado para a manhã de hoje uma reunião com representantes dos 20 clubes participantes, para discutir a volta da competição, provavelmente, em 8 ou de 12 do próximo mês.

A liga já havia indicado que a intenção era de terminar a temporada, paralisada desde meados de março, assim que o governo autorizasse. Nos planos da entidade está a possibilidade de concluir o campeonato até 31 de julho.

O sinal verde dado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, faz parte da segunda fase de relaxamento de medidas de contenção à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Apesar da liberação, diversas medidas de prevenção deverão ser tomadas.

O governo já obrigou que as partidas sejam sem público nas arquibancadas. A Premier League estuda a opção de utilizar de oito a dez estádios neutros para as rodadas finais. Além disso, comemoração de gol em grupo deverá ser proibida, assim como trocas de camisetas.

A medida de cinco substituições, feitas em três paradas do jogo, aprovada pela International Board, deverá ser adotada.

O Inglês foi paralisado com quase todos os times tendo realizado 29 jogos - com exceção de Manchester City, Sheffield United, Arsenal e Aston Villa, que disputaram um a menos. O Liverpool lidera a competição com 82 pontos e precisa de mais seis para conquistar o título. EFE

msg/bg