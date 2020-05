O secretário de Cultura e Esporte do Reino Unido, Oliver Dowden, admitiu nesta quinta-feira que o governo do primeiro-ministro, Boris Johnson, é favorável à volta do Campeonato Inglês a partir de junho.

"O governo está abrindo as portas para a volta do futebol competitivo, de forma segura, em junho. Isso deveria incluir um amplo acesso aos torcedores para que possam ver os jogos e garantir as economias que cercam o futebol", explicou.

Hoje, representantes do governo, da polícia, da Premier League - organizadora do campeonato - e da federação inglesa de futebol se reuniram para debater sobre a retomada da competição.

"Todos estamos de acordo que isso só seguirá adiante se for seguro, e com a saúde e bem-estar de jogadores, técnicos e funcionários em primeiro lugar", garantiu Dowden.

O secretário de Cultura e Esporte garantiu que esse é o momento dos dirigentes de futebol entrem em consenso em um plano a ser apresentado, que seja benéfico para torcedores, a comunidade futebolística e para a nação.

No momento, o maior obstáculo para o retorno do futebol em 12 de junho é um pedido dos técnicos para que seja realizado um período de preparação de um mês, já que a previsão é que os clubes só retornem aos treinos na próxima semana.