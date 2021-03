O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock. EFE/Arquivo

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou nesta quinta-feira que o governo do país planeja tornar mais ágil o sistema para aprovar eventuais vacinas desenvolvidas para combater novas variantes do novo coronavírus.

O titular da pasta indicou que será adotado uma "abordagem acelerada para aprovar com segurança futuras vacinas que funcionam contra alguma variante".