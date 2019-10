Um documento do governo do Reino Unido, divulgado neste sábado pelo jornal "Financial Times", revela que a administração de Boris Johnson pretende se afastar da legislação da União Europeia (UE) no que se refere aos direitos trabalhistas e as proteções ambientais, assim que estiver concluído o Brexit.

O texto, elaborado pelo Departamento para a Saída do Reino Unido da UE, com participação do gabinete do primeiro-ministro, indica que o país estaria aberto a um rompimento significativo com o bloco comunitário, quanto a trabalho e meio ambiente, embora Bruxelas insista em manter os marcos regulatórios em solo britânico.