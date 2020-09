O governo do Reino Unido, liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, recomendou nesta terça-feira que a população trabalhe de forma remota, com o objetivo de lidar com a segunda onda da doença de Covid-19.

"Se as pessoas podem trabalhar em casa, elas deveriam fazer isso. Mas gostaria de salientar que é muito importante que aqueles cujos empregos exigem estar em um local específico de trabalho o façam", disse o ministro de Gabinete, Michael Gove, à emissora pública "BBC", antes de Boris Johnson fazer uma declaração parlamentar sobre o novo coronavírus.