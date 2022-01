O governo do Reino Unido pediu formalmente desculpas à rainha Elizabeth II por duas festas realizadas em sua sede no dia 16 de abril, véspera do funeral do príncipe Philip e quando o país estava em luto oficial, informou um porta-voz de Downing Street nesta sexta-feira.

Os eventos, nos quais o primeiro-ministro Boris Johnson não esteve presente, segundo o porta-voz, foram "lamentáveis", e o governo apresentou desculpas à monarca.