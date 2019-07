O governo do Reino Unido "trabalha sobre a base" de que não haverá um novo acordo sobre o Brexit com a União Europeia (UE), de acordo com Michael Gove, o ministro responsáveis pelos preparativos para uma saída do país do bloco sem um pacto.

O chanceler do ducado de Lancaster - ministro sem pasta e com atribuições diversas - afirmou que uma saída não negociada "é uma perspectiva muito real", e por isso será realizada uma grande campanha nacional de informação para preparar a população.