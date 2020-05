O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, afirmou nesta quarta-feira que a retomada das competições profissionais de futebol seria boa para a autoestima da população, em boa parte confinada para evitar a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Acho a volta do futebol levantaria o ânimo do país", explicou o chanceler, que chegou a assumir a chefia interina do governo, durante o afastamento do primeiro-ministro, Boris Johnson.

De acordo com Raab, que concedeu entrevista coletiva em Downing Street, a realização de partidas de futebol seria um sinal de que a situação no Reino Unido está em rota de melhora e que a população poderia pensar na normalidade em breve.

"Acho que as pessoas querem ver, não só que voltamos ao trabalho, mas também ao ponto em que possam ver que os filhos podem ir de foram segura à escola e que podem aproveitar alguns passatempos, com o esporte", disse o ministro.

Neste domingo, Johnson irá apresentar o plano de relaxamento de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, e a situação do futebol poderá estar contemplada, com a fixação de uma data para a retomada das competições que não foram encerradas.

A Premier League, que pretendia se reunir com clubes nesta sexta-feira, preferiu aguardar até segunda-feira, para debater a situação já com o anúncio do premiê tendo sido feito.

Entre as ideias da liga que organiza a primeira divisão, está que os jogadores retomem os treinos em conjunto entre 18 e 24 de maio, já que alguns clubes iniciaram as atividades individuais, como Tottenham e Arsenal.

O Campeonato Inglês, assim, poderia ser retomado em 12 de junho, com sedes neutras, ponto que gera muita controvérsia entre os participantes, que não gostariam de perder a vantagem de atuar em casa.

O objetivo seria terminar a temporada antes de 31 de julho, mais precisamente no dia 27, deixando agosto livre para as competições europeias e para a reta final da Copa da Inglaterra.