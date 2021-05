O ministro do Esporte da Colômbia, Ernesto Lucena, anunciou nesta quinta-feira que o governo do país solicitará à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) o adiamento da Copa América, que seu país sediará no próximo mês com a Argentina, com o objetivo de que os torcedores possam comparecer aos estádios.

"O governo da Colômbia solicitará formalmente à Confederação Sul-Americana de Futebol, através da Federação Colombiana de Futebol, o adiamento da Copa América", afirmou Lucena em comunicado após uma reunião com o presidente colombiano, Iván Duque.