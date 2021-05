O governo da Colômbia está disposto a iniciar um ciclo de conversas permanentes com o Comitê Nacional de Greve, após a primeira reunião de segunda-feira ter terminado sem acordo sobre as exigências pelas quais milhares de cidadãos protestaram durante 14 dias.

"O Governo Nacional, a partir de agora, está plenamente preparado para avançar com uma mesa de negociações com a Comissão Nacional de Greve e avançar os temas da agenda que chegaremos a acordo com o acompanhamento e facilitação da Igreja Católica e das Nações Unidas", disse o alto comissário colombiano para a Paz, Miguel Ceballos, em vídeo publicado nesta terça.