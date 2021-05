O governo da Colômbia expressou nesta sexta-feira sua rejeição aos comentários do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que manifestou preocupação com a repressão aos protestos contra a política econômica do presidente colombiano, Ivan Duque, e descreveu-os como "interferência arbitrária".

"A chancelaria, em nome do governo da Colômbia, rejeita firmemente as declarações do presidente Alberto Fernández, que ignora que milhares de colombianos tiveram, de acordo com o nosso Estado de direito, todas as garantias de exercer um protesto pacífico em todo o país", destacou o Ministério das Relações Exteriores na sua conta no Twitter.