O governo da Colômbia reforçou todas as medidas de segurança para proteger a vida do candidato presidencial Gustavo Petro, que disse nesta quarta-feira que voltará à praça pública depois de receber essas garantias após ter denunciado ontem um suposto plano para assassiná-lo.

Petro reuniu-se hoje com o ministro do Interior colombiano, Daniel Palacios, após o que o governo prometeu reforçar a segurança do candidato presidencial.