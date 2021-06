O Ministério da Cultura da Colômbia retirou de seus pedestais as estátuas de bronze do "Monumento a Isabel, a Católica e Cristóvão Colombo", localizadas próximo ao aeroporto internacional El Dorado, em Bogotá, após esta semana os indígenas Misak tentaram demoli-las.

A decisão de desmontar e retirar as estátuas de Colombo e Isabel I de Castela "foi tomada com o objetivo de abrir um diálogo através do qual o Ministério da Cultura irá convidar à reflexão sobre o significado e valor do património cultural", disse a pasta em comunicado.