O governo do Mali informou que o ataque armado cometido na madrugada desta segunda-feira em um vilarejo da etnia dogon, no centro do país, deixou 95 mortos e 19 desaparecidos, um dos maiores massacres dos últimos meses.

Segundo um comunicado oficial, o massacre ocorreu em Sobame Da, pertencente à comunidade rural de Sangha, na região central de Mopti. De madrugada, homens armados cercaram o vilarejo, realizaram o ataque, incendiaram vários imóveis e mataram diversas cabeças de gado.