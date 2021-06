O governo de Cuba deu sinal verde nesta quarta-feira à criação de micros, pequenas e médias empresas (MPMEs) tanto no setor estatal como no privado, no qual estarão limitadas a setores não estratégicos.

O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, afirmou em reunião do Conselho de Ministros que as MPMEs privadas não poderão exercer as atividades de saúde, telecomunicações, energia, defesa, imprensa e outras áreas que já estavam proibidas para trabalhadores autônomos no país.