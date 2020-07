A África do Sul retoma nesta segunda-feira algumas restrições voltadas para combater a propagação do novo coronavírus, entre elas, a circulação à noite e a proibição de venda e transporte de bebidas alcóolicas.

As medidas foram anunciadas já no fim da noite deste domingo, pelo presidente do país, Cyril Ramaphosa, em pronunciamento veiculado em cadeia de televisão.