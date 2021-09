O governo da Alemanha admitiu nesta quarta-feira que parte do movimento contra as restrições impostas devido a covid-19 está se tornando mais radical, após da morte de um homem assassinado por outro que afirmava ódio contra as medidas.

"O cenário está ficando menor, mas o núcleo está se radicalizando", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Marek Wade, em entrevista coletiva concedida em Berlim.