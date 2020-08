O porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert. EFE/ANDREAS GORA/POOL

O governo da Alemanha considera que as eleições presidenciais de Belarus registraram irregularidades e não aconteceram sob as normas democráticas mínimas, segundo afirmou o porta-voz do Executivo, Steffen Seibert.

Em entrevista coletiva, o representante do governo alemão afirmou que houve "irregularidades sistemáticas" no pleito em que o atual presidente da antiga república soviética, Alexandr Lukashenko, será reeleito, já que tem mais de 80% dos votos, segundo as parciais de apuração.