O governo da Argentina lançou nesta quinta-feira um programa de fomento ao emprego em que ajudará cooperativas de vizinhos e pequenas empresas a executar pequenas obras públicas.

"É um plano que é capaz de gerar 20 mil postos de trabalho em uma Argentina que precisa trabalhar. Ele é absolutamente integrador porque resolve pequenas obras que todos os cidadãos precisam. Elas serão feitas pelos próprios vizinhos, por pequenas construtoras, que vão colocar valor neste trabalho destes argentinos", afirmou o presidente do país, Alberto Fernández.

Segundo Fernández, o governo vai investir 9 bilhões de pesos argentinos (cerca de R$ 585 milhões) nos próximos três meses para que as obras sejam executadas e uma parcela dos argentinos volte ao mercado de trabalho.

Dados do Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec) mostram que o desemprego subiu no terceiro trimestre do ano passado para 9,7%, um resultado da crise econômica que abala o país desde 2018 e que se agravou nos últimos meses.

"Com tudo isso estamos tratando de mudar esse presente tão difícil para tantos argentinos", afirmou Fernández.

O ministro de Obras Públicas da Argentina, Gabriel Katopodis, disse o plano tem como pilares a infraestrutura social básica, a rápida execução das obras e a criação de mão de obra intensiva.

Entre outras coisas, segundo o ministro, as pequenas empresas e as cooperativas farão obras em redes de águas, em melhoras no acesso aos bairros e para reformar escolas.

"Sabemos que a construção gera emprego. Deixaram 60% das obras públicas paralisadas, suspensas", afirmou Katopodis, sem citar explicitamente o ex-presidente Mauricio Macri, antecessor de Fernández no cargo.