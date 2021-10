19 out 2021

EFE Buenos Aires 19 out 2021

O governo da Argentina iniciou nesta segunda-feira negociações com empresários para tentar conter o aumento dos preços dos alimentos, mas advertiu que se não chegar a um acordo nesta terça, vai estabelecer limites unilateralmente.

O secretário de Comércio Interior, Roberto Feletti, que lidera as negociações, disse ao final de uma reunião com empresários que o governo pretende retroagir os preços de 1.650 produtos de consumo em massa, principalmente alimentos, para o patamar de 1º de outubro do ano passado, congelando os valores até o final deste ano.