O governo da Áustria, comandado pelo Partido Popular (ÖVP), perdeu nesta segunda-feira a confiança do Parlamento e foi destituído depois do "Ibizagate", um escândalo de corrupção que afeta o ultranacionalista FPÖ e que provocou a ruptura da coalizão entre os dois partidos e a antecipação das eleições.

A queda do governo austríaco acontece após o Partido Popular (ÖVP) do chanceler federal, Sebastian Kurz, ter ganhado as eleições do Parlamento Europeu no último domingo, com 34,9% dos votos.