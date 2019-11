O líder do grupo oposicionista Comitê Pró Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. EFE/Arquivo

O governo da Bolívia divulgou nesta quarta-feira que o líder do grupo oposicionista Comitê Pró Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, terá garantias de segurança na viagem até La Paz, onde pretende entregar carta pedindo a renúncia do presidente do país, Evo Morales.

O ativista tinha ida programada hoje para a capital, para tentar um segundo contato com o chefe de governo, já que uma investida anterior, realizada ontem, acabou sendo impedida por causa de manifestantes favoráveis a Morales.