A China fechará, de maneira gradativa, todos os estabelecimentos em que são vendidas aves vivas, como medida para tentar reduzir os riscos à saúde pública, segundo afirmou nesta sexta-feira Chen Xu, um dos dirigentes da Administração Estatal para a Regulação dos Mercados.

De acordo declarações do representante do governo à imprensa local, serão impostas restrições "ao comércio e ao sacrifício de aves vivas", embora ainda não haja mais detalhes sobre as medidas que serão adotadas.