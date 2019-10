O Governo da China confirmou neste sábado o avanço nas negociações por um acordo comercial com os Estados Unidos e apontou que as consultas técnicas sobre parte do texto do pacto estão concluídas, conforme veiculou a agência pública de notícias "Xinhua".

O vice-primeiro-ministro Liu He, principal representante do país asiático nas conversas, falou por telefone com o Representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, na noite desta sexta-feira.