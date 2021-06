O Ministério da Saúde da Colômbia propôs nesta sexta-feira às autoridades das regiões do país mais afetadas pela terceira e mais mortífera onda da pandemia de covid-19 que tomem novas restrições para conter a propagação do novo coronavírus.

O ministro da pasta, Fernando Ruiz, pediu às autoridades das cidades que nas últimas semanas tiveram um grande número de casos, particularmente 13 cidades do centro e do sul do país, para implementar "medidas para reduzir a mobilidade e expandir o distanciamento social".