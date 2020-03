O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado que a partir desta segunda-feira deverão ser paralisados todas as atividades econômicas não essenciais, pelo menos, até 9 de abril, em tentativa para conter a propagação do novo coronavírus.

Em pronunciamento, o chefe de governo explicou que a medida considerada "excepcional", garantirá que todos os trabalhadores de serviços que não são considerados vitais neste momento, deverão ficar em casa, recebendo os salários normalmente.

Sánchez ainda explicou que, após o período de confinamento a que estão sendo submetidos, os empregadores poderão solicitar a reposição dessas horas de maneira gradual.

O presidente do governo da Espanha admitiu que o país atravessa dias "muito duros" e que, por isso, está sendo necessário "intensificar a luta" contra a Covid-19.

Hoje, o Ministério da Saúde local revelou que foi alcançado o maior registro de mortes em um mesmo dia em decorrência de infecção pelo novo coronavírus, 832, elevando o total do país para 5.690.

Com relação aos dados de ontem, houve aumento de 8.189 casos, elevando o total para 72.248, o que representa 12,8% a mais. O índice é o mais baixo das últimas semanas, o que mostra tendência de estabilização no fluxo de contágios no país.

"Este incremento está se reduzindo gradualmente", afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde, Fernando Simón, lembrando que foram 13% ontem e 20% anteontem. EFE

