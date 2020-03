O governo da Espanha enviou nesta terça-feira ao Congresso um pedido para que seja prorrogado o estado de emergência no país até 11 de abril, nas mesmas condições de restrições que estão em vigor para tentar conter a pandemia do coronavírus.

No último dia 14, os deputados aprovaram a primeira solicitação para a decretação do estado de emergência feita pelo presidente do governo, Pedro Sánchez. No último domingo, o próprio chefe do Executivo admitiu que pretendia pedir a extensão do prazo.

Após o envio do texto pelo Conselho de Ministros, os integrantes do Congresso o debaterão e votarão amanhã, assim como estabelece a Constituição da Espanha e o regulamento da casa legislativa.

O pedido de prorrogação tem como base as recomendações de autoridades de saúde do país, assim como de especialistas, segundo informou a ministra da Fazenda e porta-voz do governo, María Jesús Montero, em entrevista coletiva.

A Espanha anunciou nesta terça-feira o registro de 514 novas mortes em decorrências do novo coronavírus, elevando o total no país para 2.696. O número de infectados é de 39.673, sendo que 2.636 pessoas estão em estado grave. EFE

nac/bg

