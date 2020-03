A cúpula do governo da Espanha aprovará neste sábado uma restrição à circulação de pessoas, exceto para quem vai trabalhar, comprar alimentos ou remédios, ir a hospitais ou cuidar de idosos ou dependentes.

Fontes do governo explicaram que as medidas fazem parte da declaração do estado de alarme para conter a pandemia de coronavírus e que inicialmente durariam 15 dias, mas podem ser prolongadas por mais duas semanas, dependendo de aprovação do Congresso.

A limitação à liberdade de circulação terá também outras exceções como o retorno ao local de residência habitual ou outro motivo de força maior devidamente justificado. EFE

