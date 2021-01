O governo da Holanda anunciou nesta quarta-feira a proibição temporária da chegada de voos procedentes do Brasil, todos os demais países da América do Sul, além de Reino Unido, África do Sul, entre outros, devido ao avanço da variante do novo coronavírus.

A medida faz parte de um pacote de propostas que o Executivo enviará para o Congresso holandês, que precisará dar o sinal verde para a entrega em vigor. Também estão na lista de restrições, a imposição de um toque de recolher durante à noite e a limitação de uma pessoa como o máximo de visitantes em uma residência.