O governo da Hungria cancelou nesta quinta-feira todos os eventos públicos relacionados com a celebração do Dia Nacional, que se comemora em 20 de agosto, devido o risco de propagação do novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo ministro de Governança, Gergely Gulyas, em entrevista coletiva. Segundo o integrante da administração do país, não serão realizados eventos tradicionais como a queima de fogos, o desfile aéreo, ambos que concentram grande quantidade de pessoas nas margens do rio Danúbio.