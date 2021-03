O governo da Itália decidiu nesta quinta-feira adiar as eleições municipais no país, previstas para acontecerem no segundo semestre deste ano para evitar a propagação do novo coronavírus, que causa a Covid-19.

O Conselho de Ministros determinou a suspensão do pleito em um decreto, a partir da proposta do primeiro-ministro, Mario Draghi, e da ministra do Interior, Luciana Lamorgese, diante da situação epidemiológica no território italiano.