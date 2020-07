O governo da Itália suspendeu nesta terça-feira todos os voos procedentes de Bangladesh, após ser registrado aumento no número de casos de infecção pelo novo coronavírus ligados a passageiros que vieram do país asiático.

Ontem, as autoridades da região do Lácio, onde está a capital do país, Roma, divulgaram que subiu para 39 o número de testes positivos para o patógeno, entre pessoas da comunidade bangladeshiana.