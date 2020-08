O Ministério do Interior da Itália e os presidentes das regiões do país estão buscando endurecer as medidas de contenção ao novo coronavírus, especialmente em espaços de festas e eventos frequentados por jovens, inclusive, com a proibição de luais nas praias durante a semana.

Em meio à preocupação com o aumento do número de casos, o governo anunciou neste domingo que foram registrados 463 resultados positivos em testes de diagnóstico nas 24 horas anteriores.