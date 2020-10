O governo da Tailândia decretou estado de emergência no final da manhã desta quinta-feira (data local) por causa dos protestos que o têm como alvo e que aconteceram em volta da sede governamental até que a polícia intervisse e prendesse alguns dos líderes da manifestação.

Com a decretação do estado de emergência, as autoridades proibiram as reuniões públicas de mais de quatro pessoas e a publicação de notícias que possam prejudicar a segurança nacional.